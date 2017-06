We loeren naar elkaar uit angst voor aanslagen

Uit angst voor een terroristische aanslag houden Nederlanders elkaar vandaag de dag scherper in de gaten. We letten op zenuwachtige mensen, personen die rondhangen op plekken waar ze niet horen, mensen met rugzakken en op buitenlanders.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. Vier op de tien volwassenen geeft aan in het dagelijks leven beter op te letten wat er in de directe omgeving gebeurt. Een groot deel van de mensen zegt in het algemeen meer om zich heen kijken, vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals treinstations, winkelcentra en evenemententerreinen. Toch past maar een 'klein' deel van de mensen z'n gedrag aan: zo stapt 7 procent geen vliegtuig meer in vanwege terreurangst.

Zeventig procent van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over een aanslag in ons land. Maar ‘slechts’ vier procent denkt dat de kans groot is zelf slachtoffer te worden van terreur. Vrouwen zijn iets banger dan mannen en in grote steden liggen de percentages wat hoger dan op het platteland. Mensen met een islamitische achtergrond in Nederland zijn minder bang voor een aanslag en denken ook minder vaak dat de kans daarop in Nederland groot is.

Volledig scherm Militairen op luchthaven Brussels Airport. © ANP

Aanslagen

De cijfers van het onderzoek gaan over de eerste helft van 2016. Aanslagen in Frankrijk op Charlie Hebdo en Bataclan in Parijs waren toen al geweest. Tijdens het onderzoek vonden de aanslagen in Brussel plaats. Maar ná het onderzoek teisterden nog enkele aanslagen verschillende plaatsen in Europa, zoals recentelijk Londen en Manchester.

Toch vindt het CBS de uitkomsten niet te gedateerd. ,,Dat er daarna nog enkele aanslagen zijn geweest maakt de cijfers mogelijk anders en nog hoger,’’ zegt Maarten Bloem van het CBS. ,,Maar ook toen hadden we al een serie aanslagen vlak in de buurt gehad en was dit al het gevoel onder de Nederlanders. Het toont de noodzaak voor ons om het nog een keer te doen en te zien wat de ontwikkeling is in dit gevoel.’’