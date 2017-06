'We zullen Savannah erg gaan missen'

Henk Koelewijn, de directeur van het Oostwende College in Bunschoten waar Savannah Dekker naar school ging, heeft in een verklaring gezegd dat de school erg ontdaan is. ,,We zullen Savannah blijven herinneren als een rustige, lieve en vrolijke leerling die mooie cijfers haalde en goede inzet toonde. Ze genoot van contact met haar vriendinnen en hield van gezelligheid. We zullen haar erg gaan missen." In de school is een stilteruimte ingericht om Savannah te herdenken.