Weinig schade, wel overlast door storm

Opvallend was dat bij de meldingen die bij de verzekeraars binnenkwamen veel schade aan tuinmeubelen zat. Na de mooie dagen van afgelopen week stonden die veelal nog buiten. De verzekeraars raden mensen dan ook hun tuinmeubelen binnen te zetten of vast te sjorren. ,,Het zal deze zomer vast nog wel een paar keer voorkomen dat we slecht weer krijgen. Het blijft Nederland.''

Brandweerinzet

De brandweer had het rustig toen de storm over Oost-Nederland waaide. Jan Wittenberg van de veiligheidsregio IJsselland kon vertellen dat er zesmaal werd uitgerukt voor stormschade. ,,Dat was dan alleen voor enkele takken die waren gevallen. Er zijn geen bomen over de weg gevallen.'' Wittenberg liet weten dat het viermaal raak was voor een stormschadeuitruk in Zwolle. De twee andere uitrukken waren in Oldemarkt en Hasselt. ,,Het viel enorm mee,'' aldus Wittenberg.