Zwaar onweer op komst

In de nacht naar morgen en morgenochtend trekken de buien van zuidwest naar noordoost over het land. Na twaalven kan het flink gaan onweren. Ruwweg vanaf Apeldoorn trekken de buien richting het noordoosten. ,,De windstoten zullen over het algemeen onder de 75 km/uur blijven, aanmerkelijk lager dan bij het stormachtige weer van de afgelopen dagen'', stelt de meteoroloog. ,,Bij een enkele bui vallen zwaardere windstoten niet uit te sluiten. Regio’s waar meerdere zware buien achter elkaar passeren krijgen tientallen millimeters regen, op andere plaatsen blijft de neerslag beperkt.''



Nadat de buien morgenochtend naar Duitsland weg zijn getrokken breekt vanuit het westen de zon door. Morgenmiddag is het 18 tot 22 graden. Zaterdag blijft het bijna overal droog. Bij geregeld zon wordt het 19 tot 24 graden. Zondag wordt de warmste dag van dit weekend met maxima van 24 tot 29 graden. Later in de middag en avond kan wel weer een enkele regen- of onweersbui ontstaan.