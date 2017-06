Actieplan voor 'niet-gehoorde' bewoners van Bronckhorst in buitengebied

Geen gevoeliger onderwerp in Bronckhorst dan het grote buitengebied en de plannen ervoor. De gemeenteraad had deze week bijna 3,5 uur nodig om een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied vast te stellen. Voor de inwoners die na die raad met een kater (en vragen) zijn blijven zitten, wordt maandag een extra bijeenkomst gehouden.

Ze noemen het de actie voor 'niet-gehoorden'. ,,Maar iedereen is welkom hoor'', zegt Herman Stapelbroek. De inwoner van het buitengebied van Vierakker zegt samen met Willem Bossenbroek uit Hengelo de kar te trekken voor veel mensen die niet meer weten waar ze aan toe zijn.

,,Deze week is het Bestemmingsplan Landelijk Gebied aangenomen'', zegt Bossenbroek. ,,Je mag verwachten dat in een bestemmingsplan de kaders zijn aangegeven van welke ontwikkelingen wel en niet kunnen. Maar dat is hier nog lang niet duidelijk.''

Niet inspreken

Volgens de twee Bronckhorsters mag de een zijn bedrijf wel uitbreiden maar de ander niet en weet een derde niet waar hij aan toe is omdat hij niet gehoord is. ,,Er waren mensen die niet mochten inspreken. Maar ook mensen die een zienswijze indienden die vervolgens ongegrond werd verklaard terwijl niemand snapte waarom omdat er geen motivatie onder lag'', zegt Stapelbroek.

De twee begrijpen wel dat er soms sprake is van een uitzondering en maatwerk geleverd moet worden. Maar als er helemaal geen leidraad of visie is zoals Stapelbroek stelt, dan komt volgens hem willekeur om de hoek kijken. ,,Want welke criteria hanteer je als bij elk geval 'maatwerk' wordt toegepast?''

Bijeenkomst