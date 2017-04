Baak krijgt een breedopgezet Pinksterfestival

Foodwall

Die samenwerking kwam bij toeval tot stand. Nengerman was enkele maanden geleden op bezoek in Het Wapen van Baak ter promotie van het Deventer geluids- en lichtbedrijf Sound Wave, waar hij twintig uur per week werkt. ,,Humphrey Herst, de nieuwe eigenaar van Het Wapen van Baak, vroeg me of ik wist wie Foodwall in Zutphen organiseert'', aldus Nengerman. ,,Dat doe ik dus samen met Anton Menkveld. Humphrey vertelde me dat hij ook iets dergelijks wil organiseren. Anton en ik gaan 'm daarbij helpen.''