Baakenaren zien liever niet nog een melkveehouder komen

Een achttal bewoners en drietal boeren zien alleen maar nadelen aan de komst van nog een melkveehouderij in de Bakerwaard. ,,De Bakerwaard zit al vol, nog meer koeien is geen doen. We zijn al een van de meest intensieve melkveegebieden in Nederland," zei melkveehouder Peter Hoppereijs bij de Raad van State.

170 koeien

De gemeente Bronckhorst maakt met een bestemmingsplan de weg vrij voor de komst van een nieuw melkveebedrijf met zo'n 170 koeien. Veehouder J. Pardijs heeft een nieuwe melkveehouderij nodig omdat hij vanwege natuurontwikkeling weg moet van zijn huidige locatie in Vierakker. Volgens de gemeente is er in de Bakerwaard nog ruimte voor een nieuw melkveebedrijf. Pardijs heeft intussen voldoende gronden bij elkaar gesprokkeld om de koeien te kunnen houden.

Stiekem

Volgens de tegenstanders is dat niet erg netjes gegaan. ,,Een adviseur van Pardijs heeft stiekem gronden aangekocht en uitgeruild. Wij hadden die gronden ook wel willen hebben, maar ons is niks aangeboden. Met Pardijs erbij zitten straks alle veehouderijen in de Bakerwaard op slot en kunnen we geen kant meer uit." Volgens de tegenstanders had Pardijs makkelijk elders een leeggekomen bestaand bedrijf kunnen kopen. De tegenstanders snappen niet waarom Pardijs per se naar de Bakerwaard moet.