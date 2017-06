Bronckhorst in de plus ondanks verlies bouwlocaties

Bronckhorst heeft opnieuw een overschot op de jaarrekening. 2016 werd afgesloten met een plus van ruim 2,8 miljoen. Hiermee kunnen de te verwachten tekorten in de komende jaren worden opgevangen.

In de jaarrekening, waarin het beeld wordt geschetst van de financiële situatie over 2016, is ook een verlies van ongeveer één miljoen genomen op enkele gemeentelijke bouwlocaties. Er komen geen woningen meer op het HAVO-terrein in Vorden, de kavels op de voormalige gemeentewerf in Hoog-Keppel en enkele kavels in het centrum van Hengelo. ,,Als bij burgers woonbestemmingen worden geschrapt, moeten wij als gemeente ook onze verantwoordelijkheid nemen", zegt Arno Spekschoor, wethouder financiën van de gemeente Bronckhorst. Tegenover het verlies staat de opbrengst van de verkoop van kavels op 't Soerlant in Zelhem à 409.000 euro.

Solide

Spekschoor concludeert dat Bronckhorst financieel solide is en blijft. De algemene reserve loopt op van 43 naar 49 miljoen euro, terwijl de bestemmingsreserves met 5 miljoen dalen. Vooral voor het sociaal domein, waar bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg onder vallen, is de komende jaren extra geld nodig. ,,We krijgen te maken met rijksbezuinigingen", stelt Spekschoor. ,,En nu het Rijk ziet dat de gemeenten het sociaal domein steeds beter in de vingers hebben, kunnen ze nog meer bezuinigen."

Innovatie