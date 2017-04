Dierenhuiden in Oude IJssel gevonden

Niet 'grasjurk', maar 'Rondom' komt op rotonde in Vorden

22 maart Het kunstwerk 'Rondom' van Maria Roosen is door de gemeente Bronckhorst uitgekozen als aankleding van de rotonde aan de Horsterkamp in Vorden. De gemeente moest de knoop doorhakken nadat zij de keuze-opdracht begin februari had teruggekregen van een speciale jury.