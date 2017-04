Eerste lichtjesoptocht Voorst klein, maar zeer fijn

Dit kwam niet alleen door de fraaie wagens - met thema's als Boer zoekt Vrouw, Pokémon en Schots Gedonder - maar vooral voor de feestelijke uitstraling dankzij de talloze en veelkleurige lichtjes. Dit feëerieke schouwspel stond wel weer in schril contrast tot de keiharde muziek die vanaf de wagens klonk. De loopgroepen waren eveneens bescheiden qua aantal, maar oogstten terecht ook veel lof van het publiek langs de weg. 'Een nieuwe traditie in Voorst is geboren', viel te lezen op een lichtkrant bij molen De Zwaan. Of dit inderdaad zo is, zal de tijd leren. Het begin is in elk geval veelbelovend.