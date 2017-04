Generale repetitie van passiekoor uit Vorden

Behalve in Vorden worden er in de Achterhoek nog op twee andere plekken vieringen gehouden. Op dinsdag in de Calixtuskerk in Groenlo en donderdag - Witte Donderdag- in de Sint Caeciliakerk in Rietmolen. De solisten en het combo zijn steeds dezelfde, maar in de drie plaatsen wisselen de koorleden telkens.