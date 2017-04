Handen af van de spaarpot van Bronckhorst

Doet Bronckhorst het op z'n Dagoberts? De gemeente heeft een flinke algemene reserve, maar dat betekent niet meteen dat er geld over de balk wordt gesmeten en haar inwoners het beter hebben dan andere Achterhoekers. Wethouder Arno Spekschoor is vooral blij om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.

Bronckhorst heeft met ruim 43 miljoen euro de grootste algemene reserve van de Achterhoek. Iets om trots op te zijn? Op het gemeentehuis in Hengelo kloppen ze zichzelf niet zo graag op de borst. Dat past niet bij Bronckhorst, dat in haar 11,5-jarig bestaan eigenlijk altijd een goedgevulde reserve heeft gehad. ,,Ik denk dat dat ook bij de aard van Bronckhorst past”, zegt wethouder Arno Spekschoor, verantwoordelijk voor het financiële plaatje van de gemeente. ,,We doen geen gekke dingen, alleen wat nodig is.”

Potjes



Waar sommige gemeenten de bodem van de spaarpot kunnen voelen, kent Bronckhorst een algemene reserve van zo’n 43 miljoen én bestemmingsreserves van 11 miljoen.

Daar zullen de andere Achterhoekse gemeenten vast jaloers op zijn?

Spekschoor: ,,Dat denk ik wel, ja. Ons financiële beleid is weleens sober genoemd, maar het is zeker ook doelmatig. Het grote voordeel van zo’n nette reserve is dat we nooit afhankelijk zijn van externe financiering en daarover dus ook geen rente hoeven te betalen. Dat is gunstig voor de bedrijfsvoering.”

Is zo’n royale reserve een doel op zich?

,,Nee, het is zo ontstaan, maar we zijn er nu wel zuinig op. De gemeenten waaruit Bronckhorst is ontstaan waren ook gezond en gaven ons een goede startpositie. Ook heeft de verkoop van de NUON-aandelen de reserves een flinke boost gegeven. In 2009 zaten we zelfs op bijna 75 miljoen, waarvan 25 miljoen in de algemene reserves en 50 miljoen in de bestemmingsreserves zat.”

Plafond

Is de reserve van Bronckhorst niet té hoog? En hoe komt het dat de gemeente bijna jaarlijks een overschot heeft op de jaarrekening? Met die vragen stuurde de gemeenteraad het college op pad. Helemaal terecht, vindt Spekschoor, die vervolgens een extern bureau liet onderzoeken of het wenselijk was om de algemene reserve een maximum op te leggen. Dit bleek niet nodig.

Er is al wel een aantal jaar een ondergrens: Bronckhorst wil minstens 11,5 miljoen in de spaarpot houden. Dat bedrag is volgens Spekschoor nodig om eventuele calamiteiten en risico’s op te kunnen vangen. In het verleden betaalde Bronckhorst al eens 12 miljoen euro aan verschillende projectontwikkelaars vanwege het niet doorgaan van de bouw van meer dan tweehonderd woningen. De privatiseringen van sportaccommodaties kostte ook miljoenen. ,,We moeten ook niet vergeten dat we een heel groot buitengebied hebben en daarmee kunnen de kosten voor riolering en wegen op de lange termijn hoog uitpakken”, stelt de wethouder. ,,En het is niet zo dat we dat geld allemaal contant op de plank hebben liggen.”