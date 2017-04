Jongeman (18) aangehouden voor ernstig zedenmisdrijf in Zelhem

Het misdrijf vond op zaterdagavond 19 november rond 23.40 uur plaats. De vrouw fietste die avond over de Boeninksteeg toen een haar voorbij fietsende jongeman haar overmeesterde en de struiken in trok. Na het misdrijf liet de dader haar achter, waarna de vrouw zelf de politie alarmeerde.

Uitgebreid onderzoek

De vrouw is die nacht opgevangen door de politie en naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Op de plek waar het zedenmisdrijf zich afspeelde is meteen uitgebreid sporenonderzoek verricht. Ook deed de politie in de dagen na het misdrijf meerdere getuigenoproepen en werd een buurt- en passantenonderzoek gehouden.

DNA

In het eerste onderzoek is DNA van de dader gevonden. Dit DNA-spoor is door de politie ingevoerd in de landelijke database, maar dit leverde geen match op met een verdachte die al eerder DNA had moeten afstaan.

In de daaropvolgende periode was vooral sprake van intensief tactisch onderzoek door de recherche. In dit onderzoek kwam de 18-jarige gaandeweg als verdachte in beeld. De man is afgelopen dinsdag aangehouden. Na zijn aanhouding is zijn DNA afgenomen en met spoed onderzocht door het NFI. Het NFI heeft vastgesteld dat sprake was van een match met het DNA dat is veiliggesteld na het misdrijf.