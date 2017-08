Superfan Sidney aanjager G-voetbal bij VV Vorden

Zorginstellingen

,,Wij staan als club helemaal achter Sidney's actie en omarmen zijn plan'', zegt Marc van der Linden, voorzitter van Vorden. ,,Het is nu zaak om alles gedegen in de steigers te zetten. We hebben voor de uitvoering van het plan niet alleen de handen ineen geslagen met De Vijfsprong, Zozijn en Bewegingsonderwijs Zutphen. We staan ook in nauw contact met Ilse Wonink van de Gelderse Sport Federatie. Zij heeft onder andere sporten en bewegen voor mensen met een beperking in haar portefeuille.''