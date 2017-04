Twijfel over belangenverstrengeling VVD-raadslid Bronckhorst

Niet alleen is het vrieshuis van maximaal 35 meter hoog en 90 meter breed te massaal voor de omgeving, het besluitvormingsproces rondom de Aviko-plannen deugt ook van geen kant, zo beweerden tegenstanders dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Behalve dat de gemeente Bronckhorst een groot aantal bezwaarmakers als niet-belanghebbenden probeerde weg te zetten, zou er zelfs sprake zijn geweest van onoorbare belangenverstrengeling. Tegenstanders, waaronder Paul Kok van Vereniging Uit Zicht, vinden dat VVD-raadslid Thea Lusink niet over het plan had mogen meestemmen. “Haar partner is directeur van een belangrijke leverancier van machines aan Aviko. Die is voor 90 procent plus afhankelijk van Aviko. Het gaat om een miljoenenomzet. En het is heel vreemd dat een raadslid van Gemeentebelangen zich wel terugtrekt, omdat hij bij Aviko werkt, maar mevrouw Lusink gewoon voor het vrieshuisplan van AVIKO stemde,” zei tegenstander Paul Kok tijdens de zitting. Rechter en staatsraad F. van Heijningen zei dat het om een juridische kwestie gaat en dat de Raad van State een beslissing zal moeten nemen over de al dan niet vermeende belangenverstrengeling. Mocht de Raad geen probleem in Lusinks bijdrage zien, dan blijven er nog genoeg andere punten over om het bestemmingsplan af te schieten, zo bleek tijdens de zitting in Den Haag.

46.000 ton

Het plan maakt vooral een grotere hoogte en omvang van het vrieshuis mogelijk. Aviko erkende dat het diepvriescapaciteit van 9000 naar 46.000 ton zal worden uitgebreid. Zowel de gemeentewoordvoerster van Bronckhorst als de raadsman van Aviko benadrukte dat De overlast in de omgeving alleen maar zal afnemen. “Door de grotere opslagcapaciteit hoeven we met veel minder vrachtwagens heen en weer te rijden dan nu. We gaan meer met containers rijden en combineren vers met vriesproducten,” aldus de Aviko-raadsman. Omwonenden geloven Aviko niet en denken dat het er uiteindelijk een forse toename van het vrachtverkeer over de Dolfinglaan naar Baak(N314) zal komen. Zij eisten dinsdag alsnog een diepgravend verkeersonderzoek van de gemeente. Hoewel dit bestemmingsplan geen uitbreiding van de productiecapaciteit van Aviko mogelijk maakt, sloot de raadsman niet uit dat er in de toekomst wel een productielijn kan bijkomen. Ook om die reden vinden omwonenden dat Aviko zijn enorme nieuwe diepvriesopslag maar op een groot regionaal industrieterrein moet bouwen en niet als “fremdkörper” op het platteland.

Landschap

Aviko ziet daar evenwel niets in. “We willen juist een grote diepvriescapaciteit pal naast ons productiebedrijf in Steenderen hebben. Als we het vrieshuis elders op een bedrijventerrein bouwen gaat het voordeel van minder transportbewegingen geheel teniet en komt er alleen maar meer vrachtverkeer,” merkte de Aviko-raadsman op. Hij voegde er nog aan toe dat ondergronds uitbreiden als alternatief voor 35 meter hoog bouwen veel te duur is. Die grotere hoogte is volgens Aviko en Bronckhorst best in het landschap in te passen. Hoewel het aardappelbedrijf het gebouw met een flinke hoge en brede groenstrook uit het zicht moet houden, vroeg de Raad van State hoe dat dan zit als ’s winters de bladeren van de bomen zijn. “Dan zijn er nog voldoende takken over die het zicht beperken. Bovendien maken we het gebouw boven lichter en donkerder van onder. Dan valt het minder op in het landschap,” aldus een landschapsarchitecte, die erkende dat het nog wel tien jaar duurt voordat alle bomen de gewenste hoogte hebben. De aanwezige omwonenden lachten erom en geloven er geen sikkepit van dat het gebouw nauwelijks opvalt in het landschap. “Het is een absolute vernedering van het dorpsgezicht van Steenderen en de mooie omgeving,” aldus Kok, die verder vreest dat het enorme “schoenendoos” gebouw als een soort klankkast veel meer geluidoverlast in de omgeving gaat opleveren. Hij en andere omwonenden vinden dat er op zijn minst nog een uitgebreid MER-onderzoek naar de milieugevolgen van het vrieshuis moet plaatsvinden. Aviko en Bronckhorst hopen dat de Raad de hoogte van 35 meter goedkeurt. Dat is “maar” acht meter hoger dan het oude bestemmingsplan toestond.