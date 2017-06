Urgeltjen brengt Hanska-band tot bloei

Speciaal voor het project werd afgelopen weekeinde een filmpje gemaakt in het Martinushuus in Baak. Starring De Paloma's, de ‘beste piratenband van de Achterhoek’. De Varsseveldse toetsenist Geo Wassink nam plaats achter ‘t Urgeltjen, om precies te zijn een Eminent 2000 Grand Theatre. Hij speelde met zijn bandgenoten Hanska-muziek, die in clipvorm op Youtube werd gezet.

Het Hanska Duo is wereldberoemd in de Achterhoek. Bekend van Achterhoekse hits als Schat woar bli-f i-j en Schijt aan de buren. Opgericht in 1967, door Karel Klaassen en wijlen Hans Wonnink. Hét kenmerk van de Hanska-sound: het ronkende, soms snerpende geluid van het lijvige orgel. Dat instrument ging een zwervend bestaan leiden nadat Wonnink in 1998 overleed.

De Baakse Coöperatieve Vereniging Hanska Duo vond ‘t Urgeltjen terug op Marktplaats en kocht het aan. Na een uitvoerige revisie door Willem Sprick kon het instrument weer worden gebruikt. Het werd gestald in het Martinushuus. Daar zat Geo Wassink dus afgelopen weekeinde achter het orgel. Filmer Paul van Druten nam de set van De Paloma’s op.

Orgelles

Had Wassink een bijzondere ervaring? Want de Hanska-mensen lieten in de aanloop naar Project Het Urgeltjen niet na om te benadrukken dat het bespelen van het instrument een uitdaging is. Wassink: ,,Je moet orgelles hebben gehad om dat ding te kunnen bespelen. Da’s wel een voorwaarde. Maar een grote uitdaging... We moeten het niet overdrijven.’’

Wassink heeft even kunnen oefenen op ‘t Urgeltjen, dat scheelt. ,,Het orgel stond vorig jaar een paar maanden opgeslagen in de schuur van m'n ouders. Toen heb ik er geregeld achter gezeten. Met links de akkoorden spelen en met m’n rechterhand de melodielijnen. Kenners met geoefende oren kunnen horen dat het het ‘Wonnink-orgel’ is. Die horen de strings-partijen in het totaalgeluid. De gemiddelde luisteraar denkt vaak: ‘hé, een Hammond-orgel’...’’

De opnames in Baak verliepen vlotjes. Wassink: ,,We spelen met De Paloma’s al geruime tijd Hanska-muziek. We zijn al drie jaar lang een echte piratenband en dan mag het Hanska-repertoire niet ontbreken op de setlist. Het was leuk om te doen. Het filmpje moet worden gezien als extra promotie voor het Hanska-project.’’

Toetsenist

Intussen wordt er door de Hanska-mensen achter de schermen hard gewerkt aan het binnenhengelen van de zo felbegeerde toetsenist. Roy Wolbrink, die samen met Werner Willemsen het management vormt, licht de sluier slechts een klein stukje op. ,,We zijn met iemand bezig, maar kunnen nog niet zeggen wie.’’

Tribute