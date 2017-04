Varkens door rooster gezakt: vijf dieren dood, tientallen gered

De 48 varkens zakten rond 19.45 uur door een rooster en vielen in de put. De brandweerkorpsen van Zelhem en Doetinchem zijn aanwezig om zoveel mogelijk dieren te redden.



De gierput is leeggepompt, waardoor de varkens niet meer in de mest baden, maar gewoon kunnen ademen. De dieren, die 100 kilo per stuk wegen, moesten er stuk voor stuk uitgehaald worden.



Volgens de brandweerwoordvoerder is dat zwaar werk en ging de reddingsactie wel even duren. ,,De varkens worden met de grootst mogelijke voorzichtigheid uit de put gehaald. Daarna worden de dieren schoongespoten en teruggezet in een deel van de stal dat nog wel goed is.’’



Hoe het rooster het heeft kunnen begeven, is nog onduidelijk.