Viskar in Hengelo vliegt in brand

Superfan Sidney aanjager G-voetbal bij VV Vorden

2 augustus Voetbalvereniging Vorden is druk bezig om voor het komende seizoen een G-voetbalelftal voor mensen met een verstandelijke beperking te formeren. Grote aanjager in dit streven is Sidney Gout, de bekende 'superfan' en mascotte van het eerste elftal. Er zijn door hem al 8 enthousiastelingen gevonden voor de Vordense G-ploeg. VV Vorden is zijn plan nader nader aan het uitwerken.