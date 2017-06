Wichmonders willen koeienmiljonair Koolen uitkopen

Bewoners van de Polweg in Wichmond gaan met de adviseurs van miljonair Kees Koolen in gesprek over de overname van Koolen's perceel. De adviseurs benadrukken dat het slechts 'verkennende gesprekken' zijn. De kans lijkt namelijk groter dat Koolen op de betreffende locatie een stal voor 388 runderen gaat bouwen.

Wel moet de gemeente Bronckhorst woensdagavond nog een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Als de gemeenteraad niets wijzigt, kan Koolen een bouwaanvraag doen voor zijn stal. In principe is een melkveebedrijf met 388 runderen toegestaan. ,,Er ligt geen maximum aantal dieren vast’’, weet Bronckhorst-wethouder Arno Spekschoor.

Bouwaanvraag

Quote We zijn als de dood dat als de stal er eenmaal staat, hij grootschalig aan embryowinning gaat doen Paul Valk, namens buurtgroep Polweg Marcel Schiphorst, adviseur van Koolen, bevestigt dat er gesprekken gaan volgen over een eventuele overname van het perceel. Hij acht de kans echter klein dat Koolen elders een betere locatie vindt. ,,Ondertussen zullen we dan ook gewoon een bouwaanvraag indienen voor de stal.’’



Koolen, bekend geworden met de website Booking.com, probeert in Brazilië een complex met tientallen melkboerderijen te realiseren. In Nederland zit hij ook niet stil: in Groesbeek moet een melkfabriek komen en in het buitengebied van Wichmond een stal.

Omwonenden zijn bang dat Koolen op den duur de stal wil uitbreiden zodat er zo'n 1.400 runderen - het aanvankelijke plan van Koolen - gehouden kunnen worden. Dat aantal is volgens adviseur Linda Brouwer 'compleet irreëel'. ,,Ik zie dat niet gebeuren. Het politieke klimaat zou in de toekomst een heel grote verandering moeten doormaken, zou het willen lukken.’’

Draagvlak

,,Het hele perceel kan straks volgebouwd worden”, vreest Paul Valk, die spreekt namens Buurtgroep Polweg, waarin meerdere mensen zitten die bezwaar maakten tegen het bestemmingsplan. ,,Ik vind dat er ook getoetst moet worden op draagvlak in de buurt. Nou, er is geen vertrouwen.”

Valk vindt het kwalijk dat Koolen zich nooit heeft laten zien op een van de bijeenkomsten, waarbij de partijen overigens nimmer nader tot elkaar kwamen. ,,Recentelijk was Koolen wél aanwezig op een bijeenkomst die ging over zijn activiteiten in Groesbeek, maar bij zijn eigen buren laat hij zich niet zien (Koolen woont in Vorden, red.). Blijkbaar vindt hij dat te confronterend. Ik misgun hem zijn plan helemaal niet, alleen de locatie is beroerd.”

Lees ook: Stil protest tegen megastal Polweg

Valk vindt het raadselachtig dat Koolen uitgerekend aan de Polweg wil bouwen. ,,Op 3 kilometer van de provinciale weg, midden in het coulisselandschap en vlakbij landgoed Hackfort. Koolen wil de grootste melkboer van de wereld worden. We zijn als de dood dat als de stal er eenmaal staat, hij ook grootschalig aan embryowinning gaat doen. Ik ben erg verbaasd over de regelgeving, die veel mogelijkheden openlaat.”

Bij embryo-winning krijgt een koe een hormoonpreparaat toegediend waardoor zij meerdere eicellen produceert. Het is niet bekend wat het uitspoelen van hormonen voor gevolgen heeft voor grond- en drinkwater. Volgens Schiphorst wordt de discussie daarover enorm opgeblazen. ,,Het is ondergeschikt aan het melkvee, maar iedere moderne melkveehouder doet eraan. Van het goede fokvee wil je wat meer nageslacht, maar wij zullen ons gewoon aan de landelijke regels houden.”

'Redelijke prijs'

Wat Buurtgroep Polweg betreft, komt er helemaal geen stal. Valk: ,,Een aantal buren is bereid om de grond van Koolen voor een redelijke prijs te kopen. Wat zich de afgelopen 2,5 jaar hier heeft afgespeeld, is voor niemand leuk. Ook niet voor Koolen. Hij zal altijd met een schuin oog worden aangekeken.”