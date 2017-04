Brummen: Wel vuurwerk, maar meer toezicht

Rotzooi

Ruim een kwart van de panelleden geeft aan overlast door vuurwerk te ervaren. Het gaat dan met name om geluidsoverlast en afval en rotzooi op straat. De overlast wordt vooral in de dagen voor oud en nieuw ervaren en op 31 december voor de toegestane afsteektijden. Evengoed is het afsteken van vuurwerk is een traditie vond 57 procent. Maar voor carbid schieten is het percentage nog hoger: 71 procent. In het onderzoek zijn er belangrijke verschillen te zien tussen jongeren en ouderen. Zo steekt ruim de helft van de respondenten tussen 16 en 39 jaar altijd vuurwerk af, terwijl dit percentage voor de panelleden vanaf 60 jaar nog geen acht procent is. Het bedrag dat men gemiddeld aan vuurwerk uitgeeft (50,70 euro) wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde (48 euro).