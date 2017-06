Brummense biograaf: Dat Masmeijer ooit zou bekennen wist ik wel

Ja, Masmeijer werkte mee aan cokehandel in 2014 in de Antwerpse haven, waarbij het witte goud verstopt zat tussen ladingen bananen uit Zuid-Amerika. Dat hij in de Belgische rechtbank bekende verbaast velen. Dijkman zag het echter wel aankomen. Hij gelooft niet dat de bekentenis gevolgen heeft voor hun samenwerking.

Waarom bekent Masmeijer nu toch, nadat hij in maart nog alle betrokkenheid ontkende?

,,Waarom hij dit moment kiest weet ik niet precies. Dat hij ooit zou bekennen, wist ik al wel. De eis van 7 jaar - van de Belgische justitie - is fors. Misschien heeft hij gevoeld dat langer ontkennen niet meer werkte. Tegenover mij had hij al gezegd inderdaad betrokken te zijn geweest bij een drugstransport.’’

Masmeijer heeft een ‘relatieve rol’ gespeeld bij de drugszaak in Antwerpen, zo omschreef hijzelf. Wat bedoelt hij met relatief?

,,Nou ja, hij bedoelt - denk ik - dat hij geen hoofdrol heeft gespeeld in de zaak maar een bijrol.’’

Wil hij ondanks zijn bekentenis nog steeds meewerken aan jouw biografie en spreek je hem nog?

,,Ja. Komende week heb ik een afspraak met hem. Wanneer het boek gaat uitkomen is nog heel onduidelijk. Frank wil in het boek nu openheid van zaken geven over zijn medewerking aan drugstransporten. Verder vertelt hij over heel zijn leven, ook over zijn tijd in Deventer. Het is een jongensboek, alleen gaat het bergafwaarts, een omgekeerd filmscript. De man ruikt eerst aan het profvoetbal, wordt dan tv-presentator, gaat in de horeca, verliest centen en komt in de drugswereld terecht. Het begint goed en wordt alleen maar minder. Een happy end is ver te zoeken.’’

Noteer jij alles braaf wat hij zegt? Of worden Masmeijer zijn beweringen nagetrokken?

,,Ik ga zeker hoor en wederhoor plegen. Dat ben ik verplicht als journalist.’’

Masmeijer wordt in de media vaak als een geboren Deventenaar neergezet, in welke buurt groeide hij op?

,,Sorry voor de mensen in Deventer die dat graag vertellen, maar dat moet ik ontkrachten. Hij is geboren in Assen en opgegroeid in Hilversum. Go Ahead Eagles scoutte hem en toen was hij twee jaar lang Deventer inwoner, rond zijn negentiende. Hij kwam de tv-wereld in en werd een beetje gepresenteerd als de voormalig voetballer uit Deventer, zo is die hardnekkige fout gekomen. Hij zegt overigens altijd met plezier terug te denken aan Deventer.’’

Masmeijer als presentator