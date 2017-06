Daniella zit 12 uur in een kooi opgesloten als een prostituee uit India

videoDaniella Elshof is nu opgesloten voor de actie 'Free a girl'. Namens de Stentor doet zij vandaag verslag van haar benauwde verblijf op het terras van 't Kromhout in Brummen.

Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Daarnaast investeert de stichting in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van de slachtoffers. De afgelopen 8 jaar heeft de stichting bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 3.800 meisjes uit bordelen in Azië.

Live-blog

9:30 u - Nog een paar minuten en dan ga ik voor 12 uur m'n hokje in voor free a girl. We staan op het terras van 't Kromhout in Brummen. Benieuwd hoe het voelt, 12 uur zonder eten in een soort kippenhok....

10:34 u - Het eerste uur zit erop. Het terras loopt vol dus voor m'n neus zitten mensen aan de koffie. Wij mogen in ons hokje niet eten en alleen water drinken.... Voor de jarige Frans in het hokje naast mij geen verjaardagstaart dus...

11:53 u - Onze eerste 5 minuten pauze. Even benen strekken en plassen. Niet voor te stellen dat de meisjes die in India in dit soort hokjes zitten daar nooit uit mogen en moeten plassen op een emmer in hun hokje.

14:03 u - Ineens zijn er ruim 4 uur voorbij. Het is zo druk en gezellig hier, de tijd vliegt! Lunchtijd net was eventjes lastig. Al die borden met eten die net voorbij kwamen.... ik voel m'n maag inmiddels een beetje rammelen. Straks een kommetje rijst, maar verder moeten we her vandaag doen met een flesje water.

15:51 u - De helft zit erop! Het begint inmiddels knap warm te worden in het hokje. En ik hoor net dat de parasol hiervoor kapot is. Wordt het misschien straks toch nog echt afzien....

17:16 u - De stand voor Free a Girl in Brummen is op dit moment bijna 10.000 euro! Er wordt gelukkig volop gedoneerd. Ondertussen staat de zon vol in mijn hokje te schijnen en blijkt de parasol inderdaad kapot... en is het Frans - gelukkig wel in de schaduw - zelfs gelukt even een dutje te doen.

18:28 u - Terwijl er vrienden op het terras naast mijn hokje genieten van een wijntje en biertje, geniet ik van mijn kommetje rijst. Oké, een Indische rijsttafel was lekkerder geweest, maar eigenlijk was het best prima, zo'n bakje witte rijst...

20:10 u - De laatste pauze zit erop. Nog krap twee uurtjes en dan zit het erop. En we zijn zo blij met alle donaties!

21:20 u - Het is aftellen!! Ik mag bijna uit mijn hokje. Her is zo meegevallen. Eigenlijk heb ik het geen seconde als zwaar ervaren. Een bijzondere dag, dat was het vooral. Nu nog even afwachten wat de stand na vandaag voor free a girl Brummen is....

21:50 u - 179,40! Dat is er vandaag in mijn box gegooid. Frans had ook nog eens 131 euro! Top! Daarmee gaat Free a Girl Brummen vandaag over de 10.000 euro. En nu een koud glas rosé en wat eten!