Graven Eerbeek volgend jaar geruimd

18:05 De gemeente Brummen heeft een langlopend onderzoek naar rechthebbenden van 717 graven op de begraafplaats aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek afgesloten. Het onderzoek werd in 2012 gestart en heeft opgeleverd dat er in totaal 197 graven vrijkomen en dat van de overige graven de eigendomsrechten weer duidelijk zijn. De gemeente laat de graven vanaf begin volgend jaar ruimen.