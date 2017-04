Bestuurster (97) gewond bij oversteken N345 bij Brummen

Toegesnelde omstanders troffen de vrouw bewusteloos aan in de auto. Of dat gebeurde door het ongeval of dat ze voor het ongeval al onwel werd in de auto kon de politie nog niet zeggen.

Traumahelikopter

Omdat de vrouw, geboren in 1920, niet aanspreekbaar was is de traumahelikopter opgeroepen maar die kon, toen de vrouw bij kwam worden geannuleerd. Hoe het momenteel met het slachtoffer is, konden de agenten ter plaatse nog niet melden. Ze is met spoed naar het ziekenhuis in Zutphen gebracht.