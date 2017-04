VVD ook in Brummen de grootste

Hoogbejaarde bestuurster gewond bij ongeval Brummen

2 april Een 97-jarige bestuurster van een personenauto is gewond geraakt bij een botsing op de kruising tussen de Zutphensestraat en de Wapsumsestraat (N345) bij Brummen. De hoogbejaarde vrouw probeerde in haar blauwe Citroëntje de N345 over te steken toen ze van rechts werd aangereden.