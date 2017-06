Zwembad De Dennen Vorden mist node vrijwilligers

Zwembad De Dennen in Vorden gaat bij mooi weer niet meer op extra uren open. Dat heeft het bestuur van het bad moeten besluiten. Reden is een groot tekort aan vrijwilligers. Het bad blijft wel op de reguliere uren open.

Het bestuur zegt dat de beslissing is genomen omdat het niet mogelijk blijkt om in het voorseizoen tijdens extra uren voldoende personele bezetting te garanderen. In mei was het bad wel nog op meer uren open vanwege de zomerse dagen. Maar dat was met veel ´kunst en vliegwerk´.

Bestuurslid Sabine Wilgenhof: ,,We hebben gezien dat onze medewerkers en vrijwilligers op hun tenen moesten lopen om de boel draaiende te houden. Dat kun je niet bij voortduring van hen verlangen. Vandaar dit besluit.’’

Jammer

Het bad is tot aan de zomervakantie geopend van 7 tot 11 uur en van 15 tot 20 uur. In de zomervakantie is het de hele dag open. Die uren komen volgens Wilgenhof ook niet in de knel. ,,Het is alleen jammer dat je nu bij echt warm weer toch een aantal uren dicht moet. Het is niet anders. Vorig jaar hadden we hetzelfde probleem. Alleen hadden wat weer betreft een slecht voorseizoen en was het probleem dus minder nijpend.’’

30 vrijwilligers

Wilgenhof zegt dat het bad tenminste nog 30 vrijwilligers kan gebruiken. ,,We hebben vrij veel jonge mensen die meehelpen. Maar ja, die zitten door de week op school. Zeker in de sfeer van horeca, groen en onderhoud kunnen we echt mensen gebruiken. Vergeet niet dat als het bad ’s avonds dichtgaat we nog 1,5 uur bezig zijn met opruimen. Fijn als mensen willen helpen daarbij.’’

Bestuur