Zeker 36 doden bij bomaanslagen in kerken Egypte

VideoIn twee koptische kerken in de Egyptische plaatsen Tanta en Alexandrië zijn minstens 36 doden gevallen na bomaanslagen. Bij de aanslag in Tanta kwamen tenminste 25 mensen om het leven en in Alexandrië vielen nog elf doden. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

De aanslagen vonden plaats tijdens drukbezochte missen tijdens Palmzondag. ,,Er was een enorme explosie in de hal'', zei een ooggetuige in Tanta. ,,Vuur en rook vulden de ruimte. De verwondingen waren zeer ernstig. Ik zag de ingewanden van de gewonden en benen die volledig waren losgerukt van hun lichamen.''

Bij de aanslag in Tanta kwamen minstens 25 mensen om het leven. Meer dan 78 mensen raakten gewond. Tanta, dat ligt in de Nijldelta, werd eerder deze maand ook al opgeschrikt door een bomaanslag bij een trainingscentrum van de politie.

Na de aanslag in Tanta vond een explosie plaats bij een christelijke kerk in Alexandrië. Daarbij zijn zeker elf mensen om het leven gekomen, waaronder drie agenten en raakten tenminste 35 mensen gewond. Het zou gaan om een zelfmoordaanslag.

IS

IS claimde de verantwoordelijkheid via persbureau Amaq, dat is gelieerd aan de terreurorganisatie. ,,Een groep die onderdeel uitmaakt van Islamitische Staat heeft de aanvallen uitgevoerd op kerken in Tanta en Alexandrië'', meldde Amaq.

Paus

Koptische christenen in Egypte zijn vaker het doelwit van terroristisch geweld. Zo kwamen eind vorig jaar tientallen mensen om het leven bij een bomaanslag op koptische kerk in hoofdstad Caïro. Islamitische Staat executeerde in 2015 nog 21 Egyptische christenen in Libië, waar de slachtoffers werkten.

De explosies vonden vandaag plaats in de aanloop naar een bezoek van paus Franciscus aan Egypte. De kerkvorst brengt later deze maand een bezoek aan het land. Franciscus heeft de aanslag veroordeeld.

Koenders



De Nederlandse regering veroordeelt de aanslagen op twee koptische kerken in Egypte van zondag. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken betuigde zijn medeleven met de nabestaanden en slachtoffers. ,,Veroordeel verschrikkelijke aanslagen Egypte. Kopten hard getroffen op Palmzondag. Gedachten gaan uit naar de nabestaanden'', twitterde de bewindsman.