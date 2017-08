Aangehouden verdachte Driss Oukabir mogelijk slachtoffer van zijn eigen broer

Driss El Ouakbir zou volgens El Periódico het busje gehuurd hebben waarmee de terroristen de Ramblas opreden, waardoor dertien mensen om het leven kwamen en ruim honderd andere voetgangers gewond raakten. Ouakbir werd gearresteerd in Manlleu, zo'n 80 kilometer ten noorden van Barcelona. Het is onduidelijk of hij in Barcelona was toen de aanslag op La Rambla werd gepleegd.

De 28-jarige Oukabir is van Marokkaanse afkomst. Hij heeft een tijdje in het zuiden van Frankrijk gewoond, maar verhuisde enkele jaren geleden naar Spanje, waar hij een verblijfsvergunning kreeg. Hij verbleef in het dorpje Ripoll. Dat schrijft de krant De Tijd.



Oukabir is geen onbekende van de politie. Een paar jaar geleden werd hij veroordeeld voor geweldpleging. Hij heeft een tijdje in de gevangenis gezeten en is in 2012 opnieuw vrijgekomen.



Broer

Oukabir ontkent dat hij iets te maken heeft met de aanslag. Opvallend: toen zijn naam bekend werd, heeft een man die beweert dat hij Driss Oukabir is zich gemeld bij de politie in Ripoll. Volgens de man is hij zelf een slachtoffer. Zijn identiteitspapieren zouden zijn gestolen en hij zou op het moment van de aanslag in Ripoll geweest zijn. De politie sluit daarom niet uit dat Moussa Oukabir, een broer van Driss Oukabir, de echte dader is.



De Spaanse autoriteiten gaan ervan uit dat er meerdere daders betrokken waren bij de aanslag. De politie arresteerde gisteren al een tweede verdachte. Het zou gaan om een Spanjaard, die afkomstig is uit de Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Een derde verdachte zou zijn gedood door de politie tijdens een vuurgevecht.



Vanmorgen werd er nog iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in Barcelona. Dat gebeurde in het plaatsje Ripoll, meldt de Catalaanse radio. De nationaliteit van de laatste verdachte is nog niet bekend.