Aanslag in Stockholm, wat weten we tot nu toe?

De Zweedse politie gaat er vooralsnog vanuit dat het incident met een truck in de hoofdstad Stockholm een terreurdaad is. Wat weten we tot nu toe?

- De truck, van een biermerk, reed vanmiddag in de Drottninggatan, een drukke winkelstraat in het centrum van de stad, in op de winkelende mensen en kwam daarna tegen een gebouw waarin een warenhuis is gevestigd tot stilstand.

- Volgens de Zweedse radio zijn daarbij vijf doden en veel gewonden gevallen.

- De eigenaar van de wagen stelt dat het voertuig is gestolen op het moment dat de chauffeur even uit de cabine was om uit te laden.

- Er is een verdachte aangehouden, meldt de Zweedse overheid. Onbekend is nog wie hij is en waar hij is aangehouden.

- Als het inderdaad om een terreurdaad gaat, is het al de vierde in deze vorm in West-Europa: eerder reden terroristen met voertuigen in op menigten in Nice, Berlijn en Londen.