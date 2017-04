'Aanslag Sint Petersburg gepleegd door zelfmoordterrorist'

In de metro van de Russische stad Sint-Petersburg is vandaag een explosie geweest. Er zijn elf doden en zeker 47 gewonden gevallen. De aanslag is gepleegd met een fragmentatiebom en is volgens het Russische persbureau Interfax het werk van een zelfmoordterrorist. Een tweede bom in een ander metrotoestel is onschadelijk gemaakt.