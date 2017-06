Aanval met hamer bij Notre-Dame was terreurdaad

De verdachte, die vlug kon worden uitgeschakeld, heeft verteld dat hij zelfstandig en zeer snel is geradicaliseerd via het internet. Hij ging dinsdag op het plein voor de beroemde kathedraal een politieman te lijf met een hamer, ,,dit is voor Syrië'' schreeuwend. Een andere agent schoot hem neer. Rechercheurs troffen later in de woning van de aanslagpleger een video aan met een steunbetuiging voor IS.

Familie en vrienden hadden volgens het OM nooit signalen van radicalisering opgevangen. De in Algerije opgegroeide man studeerde journalistiek aan een universiteit in Zweden. In 2013 kwam hij naar Frankrijk om te promoveren als informatie- en communicatiewetenschapper. ,,Het is heel lastig zulke bekeerlingen op te sporen voordat ze toeslaan'', aldus de officier van justitie over dit soort IS-leden. ,,Terroristische dreiging is er in veel gedaanten''.