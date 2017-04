Aanval Trump: dom óf briljant?

Nooit, echt nooit, op geen enkel moment in de bijna tachtig dagen dat hij nu president is (en in al die jaren daarvoor), heeft Donald Trump de indruk gewekt dat hij het nodig vindt om iets te doen aan het wrede bewind van de Syrische president Assad. Amerika is gek om zich met Syrië te bemoeien, twitterde hij te pas en te onpas: Do NOT attack Syria, fix USA. Het ging om IS, alleen om IS. Assad was bijzaak, zei hij. En dat werd vorige week nog maar eens herhaald door de Amerikaanse VN-Ambassadeur Nikki Haley.



Maar nu ineens, na meer dan zes jaar oorlog en 160 gifgasaanvallen, denkt Trump er totaal anders over. Totaal 180 graden anders. En waarom? Niemand die het weet. Omdat het erg is? Omdat er kinderen gedood zijn? Dat is verschrikkelijk, maar dat is het gedrag van Assad al jaren. Omdat Trump vindt dat dit het juiste moment is om te laten zien dat Amerika nog steeds het machtigste land ter wereld is? Omdat hij in de gaten heeft dat zijn populariteit aan het afnemen is?



De president van Amerika, de man met de vinger aan de knop, neemt op basis van één incident (waarbij de schuldvraag nog niet eens is beantwoord) een beslissing die vergaande consequenties kan hebben. Niet alleen voor de regio (wat gaat Hezbollah doen, of Iran?), maar ook voor de rest van de wereld (Rusland?). Dat is bijzonder eng.



En als wij nu weten hoe we Trump uit zijn tent kunnen lokken, dan weet IS dat ook. Het kalifaat wil maar wat graag een oorlog met de VS. Dat is nog enger.