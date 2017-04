Acht mensen opgepakt voor betrokkenheid aanslag Sint-Petersburg

Bij de aanslag kwamen veertien mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. De 22-jarige in Kirgizië geboren Rus Akbardzhon Dzhalilov blies zichzelf op in een metro. Een anonieme bron bij de Russische politie stelt dat er gecontroleerd wordt of informatie dat hij getraind is door IS in Syrië klopt. Hij zou in november 2015 naar Turkije zijn gevlogen en lange tijd in het buitenland zijn verbleven. De aanslag is tot nu toe niet opgeëist, maar Russische treinen en vliegtuigen zijn al langer het doelwit van bomaanslagen door islamitische militanten.