Al 10.000 reacties op foto's kindermisbruik

Man met ‘nazi-badge’ rijdt in op groep demonstranten in Malmö

13:59 In het Zweedse Malmö is gisteravond een man gearresteerd die op protestborden bij een groep Iraakse demonstranten inreed. Bij het voorval raakte wonderwel niemand ernstig gewond. De man zou de demonstranten al meerdere dagen hebben lastiggevallen. Omdat hij ‘een nazi-symbool’ bij zich had, bekijkt de Zweedse politie of er sprake is van een haatmisdrijf.