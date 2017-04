Amerika bekijkt militaire opties tegen Syrië

,,Wat in Syrië is gebeurd is een schande voor de mensheid, en hij is daar aan de macht, dus er moet iets gebeuren", zei de Amerikaanse president tegen journalisten in het regeringsvliegtuig Air Force One.



Minister van Defensie Jim Mattis reist naar Florida om met president Trump te overleggen over de opties voor militair ingrijpen. Er zou nog geen besluit gevallen zijn.



Washington houdt de regering-Assad verantwoordelijk voor de aanval. De Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Syrië niet alle chemische wapens in heeft geleverd, zoals in 2013 afgesproken met Amerika en Rusland.



Eerder deze week gaven Trumps minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en VN-ambassadeur Nikki Haley nog aan dat het ‘geen prioriteit’ had om Assad aan te pakken. Het Witte Huis sprak van ‘een politieke realiteit die we moeten accepteren’.



Er kwam veel kritiek op dat statement. Onder meer Republikeins senator Marco Rubio meende dat Assad het als een vrijbrief had gezien om te doden. ,,Ik denk dat het geen toeval is dat we een paar dagen na die opmerking dit zien gebeuren.”