Amerikaanse oogst succes met grappen over haar handicap op Tinder

Zelfspot

Op de dating-app Tinder schrijft Lauren onder meer: Persoonlijkheid 20/10, armen 1/2. In haar werkbeschrijving staat: arms dealer, wat in het Engels wapenhandelaar betekent en als woordgrap bedoeld is. Haar humoristische aanpak is effectief, want met haar grappen heeft ze al vele harten veroverd. ,,Ik krijg ontzettend veel dateverzoekjes", vertelt de 21-jarige Amerikaanse.