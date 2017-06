Anders Breivik verandert van naam

Storrvik bevestigde daarmee een bericht in de krant Verdens Gang. Over de reden of redenen voor de naamswijziging weigerde de advocaat zich uit te laten. ,,Ik stel vast dat hij het gedaan heeft.'' Met de familienaam Hansen kiest Breivik voor een zeer gebruikelijke naam in Noorwegen. Zijn nieuwe voornaam komt zo goed als niet voor in Noorwegen.



De 38-jarige Breivik gebruikte de naam Fjotolf Hansen al eerder bij de oprichting van een onderneming in 2009. Het bedrijf Geofarm gebruikte hij om onder meer aan tonnen kunstmest te komen voor de bom die hij in juli 2011 liet ontploffen in de regeringswijk in Oslo. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. Breivik reisde vervolgens naar het eiland Utøya, waar hij 69 mensen doodschoot op een vakantiekamp van de regerende sociaal-democratische partij. Hij kreeg wegens meervoudige moord en terrorisme 21 jaar gevangenissstraf opgelegd, met de mogelijkheid tot verlenging als hij na die periode nog steeds een gevaar is voor de samenleving.