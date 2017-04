'Assad verantwoordelijk voor gifgasaanval'

'Opgepakte verdachte na aanslag Dortmund was lid terreurgroep IS'

10:38 Een van de mannen die werd opgepakt na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund zou zich drie jaar geleden hebben aangesloten bij IS. In Duitsland hield hij contact met leden van de islamitische terreurgroep. Dat zegt de aanklager in Duitsland. Abdul Beset A. (26) was in 2016 via Turkije naar Duitsland gekomen. Volgens de aanklager is er echter geen concreet bewijs dat hij daadwerkelijk betrokken is geweest bij de aanslag op de bus.