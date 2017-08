Australische vicepremier in de problemen: 'Ik ben Nieuw-Zeelander'

Joyce kreeg vorige week van de overheid in Nieuw-Zeeland te horen dat hij volgens hen ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. De vicepremier is in Australië geboren, net als zijn moeder. Zijn vader is echter geboren in Nieuw-Zeeland als Brits staatsburger en verhuisde in 1947 naar Australië.



,,Ik noch mijn ouders hebben ooit een reden gehad om te geloven dat ik een burger van een ander land kan zijn'', zei Joyce vandaag. De politicus is de leider van de National party, die met één zetel een minimale meerderheid heeft in het parlement. Als Joyce moet vertrekken, verliest de partij de meerderheid en komen er nieuwe verkiezingen.