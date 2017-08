Bianca (40) uit Goor ontsnapt aan de dood bij aanslag in Barcelona

Het gezin vluchtte een hotel in aan de overkant van de straat. ,,De deuren gingen op slot, de gordijnen dicht." Het gezin verbleef hier zes uur lang met zo'n dertig andere toeristen. ,,Alle beelden van vorige aanslagen schoten door ons hoofd. We waren bang dat er nog iets zou gebeuren."



Via haar mobiele telefoon volgde Bianca het nieuws rond de aanslag op de voet. Toen de politie rond 23.00 uur toestemming gaf het hotel te verlaten, keerde de familie geschrokken terug naar hun camping in het kustplaatsje Platja D'Aro.



Een paar uur slaap later overheerst gelatenheid. ,,We vinden het afschuwelijk wat er is gebeurd, maar we zijn ook vooral blij dat we het kunnen navertellen." Het meest zorgen maakt Bianca zich om haar kinderen die 10 en 16 jaar oud zijn: ,,Ze zijn verdrietig en schrikkerig. Ik vind het heel erg dat ze dit hebben meegemaakt."



De familie blijft nog een paar dagen in Spanje, maar als vakantie voelt het niet echt meer. ,,Ik betwijfel of we nog echt kunnen genieten, maar we pakken in ieder geval wat rust. Gelukkig is het voor ons goed afgelopen."