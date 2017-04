Brexitoverleg grimmig van start

Het scheidingsoverleg met Groot-Brittannië gaat volgende maand uiterst grimmig van start. Behalve over geld ruziën de partijen nu al over Gibraltar, de keus van een scheidsrechter – wel of niet het Europese Hof – en de start van de onderhandelingen over een nieuw partnerschap.

In de aanloop naar een beslissende top van staats- en regeringsleiders eind deze maand zet Europa langzaam de koers uit naar de definitieve scheiding, maart 2019, en een nieuw partnerschap daarna.

De Europese instellingen onderling krijgen daarover vooralsnog geen ruzie. Met een zeer ruime meerderheid steunt het Europees parlement de voorgestelde aanpak van president Donald Tusk. Die wil allereerst akkoorden over de toekomstige rechten van de 3,3 miljoen Europeanen in Groot-Brittannië en de 1 miljoen Britten in Europa en over de rond 60 miljard die Brussel van Londen terugeist bij de boedelscheiding.

Toekomstig partnerschap

Verder wil hij een goede regeling voor de Iers/Noordierse grens en duidelijkheid voor Europese bedrijven in Groot-Brittannië. De Britten verwerpen het Europese Hof van Justitie als scheidsrechter, weigeren terugbetaling en willen parallel aan de scheidingsonderhandelingen ook al overleg over een toekomstig partnerschap.

Maar de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier piekert daar niet over. ,,Veel te riskant. We dreigen dan zonder akkoord te eindigen, en dat is voor iedereen slecht.'' Het uiterste waartoe Europa bereid is: bij voldoende voortgang over de rechten van burgers en bedrijven, het geld en de grenzen ook gesprekken beginnen over de toekomst, maar die afronden kan pas na een scheidingsakkoord. Barnier: ,,Alles in de juiste volgorde.''

Heel belangrijk is, aldus Barnier en ook commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, dat Europa één blijft en de burger ‘meeneemt’ in het onderhandelingsproces. Het Europees parlement, dat daarin dus een belangrijke rol krijgt, sloeg meteen nog een paar extra piketpaaltjes. Zo mag een overgangstermijn voor het vertrekkende Groot-Brittannië niet langer duren dan drie jaar (dus tot maart 2022) en moeten de agentschappen die Europa nog in Groot-Brittannië heeft – de Bankenautoriteit en het Medicijnagentschap – daar zo snel mogelijk weg.

Verhuizing

CU-Europarlementariër Peter van Dalen wil ze allebei naar Straatsburg overbrengen in ruil voor een definitieve verhuizing van het parlement naar Brussel. Stekeligheden bleven in het parlementaire debat niet uit. Toonaangevende parlementsleden kritiseerden de Britse conservatief Lord Howard, die – zoals destijds Thatcher naar de Falklands - desnoods de Britse oorlogsvloot wil laten opstomen als Spanje Gibraltar opeist.

Quote Ik snap de gevoeligheid. Laten we zeggen: de gangsters van dit Parlement Ukip-leider Nigel Farage Ukip-leider Nigel Farage kreeg het aan de stok met parlementsvoorzitter Tajani. Farage vindt dat Brussel Londen geld schuldig is in plaats van omgekeerd. ,,Je moet ons zien als een aandeelhouder die vertrekt. Maar de maffia die dit parlement is wil onredelijk veel geld van ons.''