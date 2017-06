Britten moeten keer op keer beslissen over hun toekomst

In 50.000 stembureaus besliste de Britse kiezer over wie er de komende vijf jaar het land regeert. Het waren de derde grote verkiezingen in twee jaar tijd.

In het financieel centrum van Londen is het ’s ochtends vroeg al druk bij het stembureau op de Hermitage basisschool. Gehaast brengen de kiezers hun stem uit voordat ze naar hun werk moeten. Dit kiesdistrict stemde bij de landelijke verkiezing in 2015 op Labour, en dat lijkt nu niet anders.

Volledig scherm Een stemlokaal op de Hermitage basisschool in de Londense City. © Suse van Kleef

,,Ik ben tegen een harde brexit en dus stem ik Labour”, zegt de 34-jarige Spike Reid. ,,Als ik kijk naar hoe ze zich gedroegen deze verkiezingscampagne, dan geloof niet dat de Conservatieve Partij de brexit-onderhandelingen goed kan doen voor ons. Ik ben geen groot fan van Labour, maar nu het tussen hen en de Conservatieven gaat, dan kies ik voor Labour.”

Voor de derde keer in twee jaar zijn er belangrijke verkiezingen in Groot-Brittannië. Het werd spannender dan vooraf gedacht: Labour van Jeremy Corbyn begon met een gigantische achterstand in de peilingen, maar kwam de laatste weken dichterbij. Corbyn draaide een goede campagne, en zijn verkiezingsprogramma werd goed ontvangen.

,,Ik stem voor Labour omdat ik het eens was met het manifest”, vertelt Ray Ckan. ,,De conservatieven hebben te veel bezuinigd in de afgelopen zeven jaar, vooral op gezondheidszorg.” Ook de persoonlijkheid van leider Corbyn valt in de smaak bij de 36-jarige stemmer. ,,Hij kan ons een frisse start geven, ik vind hem authentiek, en een man van principes. Ook vind ik dat de recente terroristische aanslagen Theresa May in een slecht daglicht hebben gesteld: ze heeft ook bezuinigd op veiligheid, namelijk.”

Twintig kilometer zuidelijker, in de Londense wijk East-Croydon, is de stemming veel meer verdeeld, en vind je ook veel Tories. ,,Ik heb voor de Conservatieve Partij gekozen, dat doe ik eigenlijk altijd”, zegt Anthony Palmer als hij de kerkhal uitloopt die dienstdoet als stembureau. De 87-jarige past goed in het plaatje van oudere stemmer die niets van Corbyn moet hebben. ,,Ik vind hem niks, en zijn ideeën ook niet. Hij heeft niet nagedacht hoe hij alles moet gaan betalen. Leuk als studenten gratis kunnen studeren, maar waar haal je dat geld vandaan? Het is gewoon niet haalbaar.”

In East-Croydon was het verschil bij de verkiezingen in 2015 miniem: met 165 stemmen verschil wonnen de conservatieven. Labour deed er de laatste dagen dan ook alles aan om daar nog stemmen te werven. Zo was er dinsdag nog een grote rally, waar onder andere de meest recente winnaar van The Voice UK optrad. Vooral jongeren moeten het gaan doen voor Labour, terwijl de oudere stemmer meer naar de conservatieven neigt.

Zo ook de 70-jarige Rosalind: ,,De belangrijkste reden is de brexit. Het is zo’n zooitje geworden. Ik zie Corbyn de onderhandeling voor de brexit niet leiden. Eerder ging ik voor Labour, maar op hem kan ik gewoon niet stemmen.”