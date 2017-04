Chinezen ziedend op United Airlines

Extra bemanningsleden

Volgens United Airlines ontstond het probleem omdat er plots vier extra bemanningsleden mee moesten voor een andere vlucht die vanuit Louisville zou vertrekken. Aan alle passagiers werd gevraagd hun stoel op te geven, in ruil voor een plek op een volgende vlucht, een hotelovernachting en een voucher ter waarde van 1000 dollar. Niemand ging daar aanvankelijk op in. Nadat een aantal passagiers nog eens persoonlijk was benaderd en een jong Amerikaans echtpaar uiteindelijk met tegenzin had ingestemd werd de passagier op rij vijf benaderd. Hij weigerde zijn plaats op te geven met het argument dat hij arts was en in Louisville afspraken had met patiënten. Volgens getuigen werd de man daarna al schreeuwend afgevoerd.

Bloed

Andere passagiers mengden zich in het geruzie en riepen dat United Airlines zich moest schamen. Bij het ruwe wegslepen bloedde de passagier uit zijn mond. In de Chinese sociale media wordt druk gespeculeerd over de - volgens hen - racistische motieven van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. De weggesleepte man zou van Chinese afkomst zijn. Ook verschijnen er allerlei parodieën op sociale media, waarin de vliegmaatschappij flink op de hak wordt genomen. Andere vliegmaatschappijen spelen slim op het incident in door duidelijk te maken dat zij altijd van hun passagiers afblijven.

Niet netjes en onflatteus, zo noemen Nederlandse luchtvaartkenners de manier waarop de Amerikaanse chartermaatschappij de passagier op de vlucht tussen Chicago en Louisville bewerkten. ,,Deze man had voor zijn ticket betaald. De maatschappij maakt een fout en daar moet hij voor boeten. Dat is natuurlijk niet zoals het hoort'', vindt Hans Heerkens, luchtvaartexpert.

De passagier die uit het vliegtuig werd gesleept hield daar verwondingen aan over. © Twitter

Overboekingen horen erbij, ook in Nederland vertelt luchtvaartexpert Heerkens. Het zal volgens hem ook steeds vaker voorkomen. Er wordt vaak gegokt op drie tot vier mensen die niet komen opdagen. Als die wel komen, dan moet je een keuze maken. ,,Luchtvaartmaatschappijen moeten wel een hogere beladingsgraad hebben dan voorheen'', stelt hij. ,,De concurrentie is groter en er moet meer geld omgezet worden. Dan wil je dus meer stoelen verkopen.''

Het onder dwang verwijderen van passagiers komt in Amerika nauwelijks voor, becijferde het Departement van Vervoer. Van de 613 miljoen mensen die in 2015 binnen Amerika vlogen, werden aan 46.000 passagiers onvrijwillig de instap geweigerd.