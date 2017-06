'Dader Londen wilde op Wimbledon werken'

De politie onderzoekt nu waarom Butt bij dat beveiligingsbedrijf wilde werken. De mogelijkheid bestaat dat hij aanvankelijk het tennistoernooi als doelwit voor een aanslag had.



De 27-jarige Butt was een uit Pakistan afkomstige Brit die woonde in de wijk Barking in het oosten van Londen. Hij werkte eerder voor de Londense metro en zou toegang hebben gehad tot de tunnels onder het Britse parlementsgebouw. Daarnaast figureerde hij in de tv-film The Jihadis Next Door, waarin hij te zien was bij bijeenkomsten met twee notoire islamistische predikers. Hij overwoog volgens een kennis naar Syrië te gaan om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd, maar zijn familie en toen zwangere vrouw brachten hem op andere gedachten.