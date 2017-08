Demonstranten vernielen 'racistisch' standbeeld in Verenigde Staten

De activisten trokken het bijna 100 jaar oude standbeeld, the Confederate Soldiers Monument, omver met een touw terwijl de menigte joelde.



Het protest in de stad Durham is een reactie op de mars van extreemrechts, afgelopen weekeinde in Charlottesville. De nationalisten protesteerden daar tegen het verwijderen van een standbeeld van generaal Lee van het confederale leger in de burgeroorlog. Het wordt gezien als symbool van racisme, omdat de Confederatie voor het behoud van slavernij was.