Dodelijk nepwiet verandert daklozen Manchester in zombies

'Afgelopen weekend 58 incidenten'Een synthetische drug verandert de dak- en thuislozen in het centrum van Manchester in levende doden. De politie weet zich geen raad met de ‘zombie-epidemie’.

Bewusteloos, blauw aangelopen, weggedraaide ogen, omringd door kwijl en zonder waarneembare hartslag. Medewerkers van het alarmnummer van de hulpdiensten in Manchester weten bij een dergelijke beschrijving van een verontruste burger direct hoe laat het is. In negen van de tien gevallen betreft het bijwerkingen van Spice, een rookbare drug die de dak- en thuislozen in de Noord-Engelse stad in zijn greep houdt.



Piccadilly Gardens, een plein in het hart, vormt het epicentrum van de crisis. Wat begon met sporadische incidenten, is uitgegroeid tot een onafgebroken stroom aan ellende. Ambulances rijden af en aan. Vooral voor kinderen kan de aanblik van de verslaafden eng zijn. Ze slingeren in slow motion, zich niet bewust van hun omgeving, als levende doden door het gebied. Hiervoor heeft Spice, met de onheilspellende bijnaam ‘zombiedrug’, gezorgd.

Reusachtig probleem

Precieze aantallen ontbreken, maar experts gaan er vanuit dat inmiddels minstens de helft van de zwervers het goedje gebruikt. Op een populatie van ruim 3.500 mensen die op straat slaapt, zorgt dat voor een reusachtig probleem. Buurtwerker Joe vat op Market Street de situatie op pijnlijke wijze samen, nadat iemand zijn aandacht trekt om hem te wijzen op een bewusteloze man naast een marktkraam.

,,In het laatste uur kregen we 24 van dit soort gevallen te verwerken”, zegt hij. ,,Dit is, geloof me, een goede dag. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Vorige week was dat anders. Toen kampten drie mannen met een hartaanval. Spice zorgt voor horrorscènes.” De politie bevestigt zijn relaas. ,,We krijgen te maken met mensen die weer tot leven gewekt moesten worden”, zegt commissaris Tony Lloyd aan. The Guardian spreekt over 58 Spice-incidenten in het afgelopen weekend. Daarbij moest er in 23 gevallen een ambulance worden opgeroepen.

Illegaal

Spice mocht tot vorig jaar herfst worden verkocht in smartshops. De drug, door de uiterlijke gelijkenis met cannabis synthetische wiet genoemd, verdween na het verbod in het illegale circuit. Dealers sleutelden in laboratoria aan de formule en creëerden een uiterst krachtig en verslavend middel dat tussen de 10 en 30 euro per zakje kost. Volgens gebruikers zijn de ontwenningsverschijnselen erger dan bij crack en heroïne.

Hoe gevaarlijk Spice is, bleek zondag in Birmingham. De politie schreef de dood van een man toe aan ‘Black Mamba’, een van de vele varianten van de met chemicaliën besprenkelde kruiden. In de tweede stad van Engeland (en Londen) is het probleem nog niet zo groot als in Manchester, maar verslavingsdeskundigen vrezen het ergste. Zonder radicaal ingrijpen ligt letterlijk een horrorscenario in het verschiet.

Oproep

Om die reden deed de Manchester Evening News, de grootste regionale krant van het land, vandaag een oproep aan de politici in Westminster om extra geld vrij te maken. ,,Als we de energie en de middelen krijgen, kan Manchester deze strijd winnen”, luidt het commentaar van de hoofdredactie, die de omvang van de Spice-crisis in dezelfde categorie plaatste als de IRA-aanslag in 1996, waarbij het halve centrum werd weggevaagd.