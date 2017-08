Drone levert pakketje af in Zuid-Franse gevangenis

Direct werd in de gevangenis groot alarm geslagen en werden de gevangenen gefouilleerd. Maar het pakketje werd niet teruggevonden. ,,Het ging zeer waarschijnlijk om drugs. Maar de volgende keer kan het om een wapen gaan of explosieven'', aldus de vakbond.



Volgens het gevangenispersoneel is dit niet de eerste keer dat een drone wordt gebruikt bij pogingen om goederen binnen te smokkelen in Franse gevangenissen. In maart jongstleden vloog een drone zich te pletter tegen de muur van het huis van bewaring in Villefranche-sur-Saône (bij Lyon). En in januari werd gepoogd om per drone twee mobieltjes af te leveren in een gevangenis bij Lille.