Duikbootmysterie nog niet opgelost: eigenaar verdacht van dood journaliste

Ze zouden weer landen in capsules aan parachutes, ergens in de Oostzee. Von Bengtson trok zich in 2014 terug uit het project. Volgens Madsens biograaf valt het niet mee om samen te werken met Madsen. De uitvinder is zeker een geniale ingenieur maar minder succesvol in de omgang met medemensen. Meer dan veertig medewerkers zijn de afgelopen jaren vertrokken omdat de 'perfectionist' Madsen ronduit onuitstaanbaar zou zijn.



Het waren vooral zijn duikboten die de aandacht trokken. Het is niet de eerste keer dat de Nautilus in het nieuws komt. Het gevaarte werd gebouwd door duikbootfanaten onder leiding van Madsen. 200.000 euro kostte de onderzeeër die werd gebouwd op acht opvarenden. Die konden afdalen tot een diepte van 100 meter.



De Nautilus werd in mei 2008 te water gelaten in de haven van Kopenhagen en staat te boek als een van de grootste zelfgebouwde onderzeeër ter wereld. In 2010 liep het vaartuig zware averij op na de explosie van een batterij in de machinekamer. Ondertussen waren er ook juridische geschillen tussen Madsen en degenen die hadden meegebouwd en meebetaald aan de onderzeeër. Twee jaar geleden werd de uitvinder formeel eigenaar.