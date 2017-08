Eerste video van huwelijk Dennis en zijn Maleisische prinses

Australische politica uit protest in boerka naar parlement

9:38 In een poging een verbod ingevoerd te krijgen op de boerka, heeft een extreemrechtse Australische politica donderdag zelf een boerka aangetrokken en is hierin naar het parlement gegaan. De Australische regering en moslims hebben de actie van senator Pauline Hanson van de partij One Nation veroordeeld.