Epidemie van drugsdoden teistert Verenigde Staten

In de VS sterven meer mensen aan een overdosis drugs dan aan vuurwapengeweld of auto-ongelukken: 52.000 per jaar. Zelfs scholen nemen nu maatregelen tegen heroïne.

In de EHBO-doos van de Amerikaanse schoolzuster: doosjes paracetamol tegen puberhoofdpijn, pleisters voor kapotgevallen knieën, adrenaline-injecties om die tiener met levensbedreigende pinda-allergie te redden, en: naloxon, een antigif tegen heroïne. Het zorgt dat een gebruiker blijft ademen bij een overdosis. De VS heeft zo'n groot drugsprobleem dat steeds meer middelbare scholen het middel op voorraad hebben, in een enkele staat is dat zelfs verplicht.



Hard nodig, zegt Becky King, schoolverpleegkundige en net aangetreden als hoofd verpleegkunde van het departement voor volksgezondheid in de staat Delaware. ,,Zoiets gebeurt mijn kind niet, niet in mijn wijk, niet op mijn school, denken mensen. Maar ik had ook nooit gedacht dat ik het woord heroïneverslaafde zou gebruiken als ik het over mijn dochter had."

King, wier dochter Stephanie (28) nu vier jaar clean is, heeft zelf op school nooit naar naloxon hoeven grijpen. Maar ze kent de verhalen. In een enquête onder schoolverpleegkundigen in de staat Rhode Island zeiden 15 van de 81 deelnemers dat ze in de afgelopen jaren ten minste één keer het alarmnummer hadden gebeld vanwege een overdosis van een leerling of familielid. Eén op de elf Amerikaanse jongeren van 12 tot 17 jaar zei in een onderzoek in 2013 dat het 'makkelijk' zou zijn om aan heroïne te komen. In 2015 stierven 7.163 jongeren van 15 tot 29 jaar aan een overdosis opiaten - op opium gebaseerde pijnstillers of drugs.



Amerika kampt met een immense verslavingscrisis. Tussen 1999 en 2014 nam het aantal heroïnedoden met maar liefst 439 procent toe. Het aantal doden door zware pijnstillers groeide met 369 procent. Volgens de meest recente statistieken stierven in 2015 52.000 mensen aan een overdosis. Dat zijn meer mensen dan het aantal slachtoffers van vuurwapengeweld of auto-ongelukken.

Wanhoopsdoden

De trend wordt vergeleken met de aidsepidemie in de jaren 80 en 90. De impact is zo groot dat vorig jaar voor het eerst in ruim twee decennia de levensverwachting van Amerikanen bleek gedaald. Vooral lager opgeleide blanke Amerikanen van middelbare leeftijd sterven steeds jonger en steeds vaker aan een overdosis, zelfmoord of een ziekte die ontstaat door verslaving. 'Wanhoopsdoden', noemen onderzoekers Angus Deaton en Anne Case ze in een vorige maand verschenen studie. Het verlies aan goedbetaalde, stabiele banen heeft door de jaren heen zoveel pijn en problemen veroorzaakt - werkloosheid, gebroken gezinnen, slechte gezondheid - dat deze mensen zichzelf om het leven brengen, concluderen zij. Snel, met een wapen, of langzaam, door drugs- en alcoholgebruik.

President Trump heeft een commissie in het leven geroepen die oplossingen moet bedenken. Zijn muur bij de Mexicaanse grens zou de aanvoer van middelen uit Zuid-Amerika moeten stoppen. Maar veel doden vallen door overmatig gebruik van sterke pijnstillers die worden voorgeschreven door doktoren of binnen de VS op de zwarte markt worden verhandeld. Daar begon het probleem.



In de late jaren 90 wisten farmaceuten dokters ervan te overtuigen dat pijnstillers belangrijk zijn. Artsen schreven de middelen kwistig voor, patiënten raakten verslaafd, en stapten over op illegaal verhandeld spul of heroïne toen de regels werden aangescherpt. Nog steeds is een paracetamolletje niet genoeg: de Amerikaanse kaakchirurg geeft een potje zware opiaten mee na het trekken van een verstandskies.

Zo ging het ook bij Stephanie, de dochter van Becky King uit Delaware. Ze kreeg een sterke pijnstiller tegen buikpijn nadat ze slachtoffer was geworden van seksueel misbruik, slikte meer en meer pillen omdat ze haar trauma zo fijn onderdrukten, en begon aan heroïne toen ze de illegaal verhandelde tabletten niet meer kon betalen. Ze raakte dakloos, maar kwam er uiteindelijk dankzij behandeling bovenop. Het is velen in Delaware niet gegund: in 2015 vielen 228 drugsdoden, waarmee het kleine staatje een van de verslavingshot-spots in de VS is. Vorige maand stierven in de omgeving van hoofdstad Dover binnen vijf uur vier mensen na heroïnegebruik.

,,Iedereen met een dierbare die risico loopt, zou naloxon in huis moeten hebben", vindt moeder en verpleegkundige Becky King. ,,Het is een beetje als een defibrillator. Het is voor het geval dát. Niet alleen voor leerlingen; docenten of ouders kunnen evengoed een drugsprobleem hebben. Niemand wil met lege handen staan als hij op de vloer van de toiletruimte iemand vindt die met een neusspray gered kan worden."

Zo makkelijk is het: naloxon is verkrijgbaar in de vorm van een neusspray. Producent Adapt Pharma heeft 3.300 doses verspreid op scholen en breidde het programma deze week uit naar universiteiten.

De beschikbaarheid van het antigif geeft Becky King een veiliger gevoel. ,,Het gaat heel goed met mijn dochter - ze werkt zelfs als herstelcoach bij een afkickkliniek. Maar het blijft altijd in je achterhoofd dwalen. Vooral door verhalen over overleden beroemdheden. Hij was zoveel jaar nuchter, lees je dan, en is toch gestorven aan een overdosis."